В Бурятии росгвардейцы задержали похитителя кошелька

Потерпевшая случайно забыла его с деньгами и банковской картой в одном из банков села Баргузин



В Бурятии в селе Баргузин сотрудники вневедомственной охраны задержали на строительной площадке злоумышленника, который похитил кошелек, забытый местной жительницей в банке, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Потерпевшая случайно забыла кошелек с деньгами и банковской картой на подоконнике в одном из банков районного центра. Через некоторое время, вернувшись назад обнаружила, что кошелек уже похитили.





Правоохранители, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили причастность к краже одного из посетителей. Ориентировка на подозреваемого передана наружным нарядам. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в ходе патрулирования, на одном из строительных объектов обнаружили по приметам и задержали подозреваемого. Задержанный 37-летний житель соседнего района, подработавший на стройке, сознался в краже. Похищенные 4 тысячи рублей были потрачены на продукты и алкогольные напитки. Банковская карта изъята и возвращена.



Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



Фото: Росгвардия



