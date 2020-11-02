В Бурятии прокуроры нашли техникум, «шмонавший» студентов

А также – детсад, грозивший воспитателям моральными карами, за нарушения педагогической этики





Байкальская транспортная прокуратура (Северобайкальск) выявила в Бурятии нарушения прав обучающихся в одном из техникумов республики. Его дирекция разрешила вахтеру на контрольно-пропускном пункте проверять содержимое сумок студентов.



Надзорный орган провел проверку исполнения законодательства об образовании, в ходе которой выявлены локальные нормативные акты образовательных учреждений, противоречащие действующему федеральному законодательству, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Кроме «шмона» студенческих сумок, прокуроры обратили внимание на то, что в одном из детсадов за нарушения кодекса этики педагогических работников наряду с мерами дисциплинарного характера к работникам детского сада предусматривалась возможность применения морального воздействия.



На официальных сайтах двух образовательных учреждений была размещена устаревшая информация о федеральных государственных образовательных стандартах, локальный нормативный акт о порядке проведения государственной итоговой аттестации, содержащий нормы, противоречащие законодательству.



По результатам проверки прокурором руководителям образовательных учреждений внесено три представления об устранении выявленных нарушений, принесено шесть протестов на незаконные локальные нормативные акты.



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