Жителям Бурятии предлагают поработать в «ковидном» такси

Оно создается для перевозки больных коронавирусной инфекцией





Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил республиканскому Минтрансу и Минздраву совместно с мэрией Улан-Удэ организовать специальную службу такси, которой смогут воспользоваться больные новой коронавирусной инфекцией, лечащиеся на дому.

В частности, это актуально для посещения медучреждений для прохождения компьютерной томографии легких.- Мы создаем сейчас отдельную службу - «ковидное» такси. Когда больному, например, надо получить КТ или приехать для амбулаторной диагностики. Скорые машины на это не задействуешь, потому что здесь не нужна медпомощь, здесь нужна транспортная услуга, просто довезти человека. В общественный транспорт он же не сядет. Для этого мы и создаем «ковидное» такси. Будут специальные машины, внутри будет изоляция, машины будут обрабатываться после каждой перевозки, - рассказал Алексей Цыденов.Стоимость услуги для многодетных семей и пенсионеров будет установлена по цене общественного транспорта. Водителям такси будут платить гарантированную заработную плату, а также компенсировать расходы на топливо.- Если у вас есть своя машина, пожалуйста, приходите. Такие водители в помощь нам будут нужны, - обратился глава республики.Фото: «Номер один»