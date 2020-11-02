Глава Бурятии медикам: держитесь, вы наша единственная надежда

Алексей Цыденов вспомнил свой визит в ковидный госпиталь





Во время интервью телеканалу ГТРК «Бурятия» глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к медицинским работникам. Он поблагодарил их за труд и терпение в пандемию коронавируса.

- Я хотел бы обратиться ко всем нашим врачам, медицинским работникам, медсестрам, санитаркам, которые сегодня работают в ковидных центрах и, в целом, в системе здравоохранения. Открытие коек, покупка оборудования, покупка машин - это все техника. Работают люди! И люди на сегодня на самом деле очень устали, они на пределе. Хочу сказать, коллеги, большое спасибо, держитесь, вы наша единственная надежда. В таком режиме, с такой нагрузкой работать столько времени - это очень тяжело, - сказал глава региона.Алексей Цыденов напомнил, что он посещал ковидные отделения, где надевал полный защитный костюм, две маски, очки.- В костюме очень тяжело, на себе это прочувствовал. И в таком режиме целый день работать, каждый день, постоянно, видя, что это еще быстро не закончится. Конечно, люди устают. И здесь вопрос уже не в деньгах, это просто морально волевые свойства наших людей, кто работает. К сожалению, у нас не все пациенты адекватные, их немного, но они есть. Которые обоснованно, необоснованно начинают выговаривать нашим медработникам за то, за что они не отвечают. Есть проблемы, и они высказывают тому, кто рядом, - подчеркнул глава республики.Алексей Цыденов еще раз призвал медицинских работников держаться.- Что-то еще добавить сложно. Все, что от нас требуется, мы делаем, и будем делать. В ваших руках сейчас жизнь наших земляков, в ваших руках их здоровье и вся надежда только на вас. Наши медики прямо на фронте, я им безмерно благодарен за их труд, терпение, силу, волю и мужество. Это лучшие человеческие качества, которые в таких тяжелых условиях проявляются, - сказал глава Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии