В Бурятии запретили промышленную рубку леса в заказнике

Действующий регламент разрешал делать в заказнике все что угодно





Восточно-Байкальская природоохранная прокуратура добилась через суд признания недействующими положений лесохозяйственного регламента Мухоршибирского лесничества. Они позволяли вести заготовку и переработку древесины в границах особо охраняемой природной территории федерального значения – государственного природного биологического заказника «Алтачейский».

Заказник образован на территории Мухоршибирского лесничества в 1984 году. Его территорию на 70 % занимают леса, остальные 30% составляют степные и остепенённые участки. В нем обитает значительное количество краснокнижных животных и растений.«Несмотря на особую природную ценность заказника, лесохозяйственный регламент Мухоршибирского лесничества предусматривал возможность проведения на его территории промышленной заготовки и переработки древесины, охоты, разработки недр, строительства гидротехнических сооружений и линейных объектов, для которых потребовалась бы сплошная вырубка леса», сообщили в надзорном ведомстве.В настоящий момент незаконные положения исключены лесохозяйственного регламента.«Принимаемыми Восточно-Байкальским природоохранным прокурором мерами удалось добиться полного прекращения промышленной заготовки и переработки древесины в границах государственных природных заказников Бурятии на общей площади 749 тыс. га», - отметили в пресс-службе прокуратуры.Фото: «Номер один»