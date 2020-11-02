В Бурятии ветеринары пресекли распространение лошадиной заразы

Из неблагополучного района пытались вывезти 59 лошадей





30 октября в Бурятии контролирующие органы пресекли несанкционированное перемещение 59лошадей из населенного пункта, неблагополучного по случной болезни.

- Случная болезнь – заразная болезнь лошадей, возбудителем которой является трипанозома. Она несет за собой экономический ущерб. Для исключения распространения данного заболевания и обеспечения эпизоотического благополучия животные были возвращены в Курумканский район и под контролем ветеринарной службы возвращены владельцам, - рассказал начальник отдела организации противооэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин.





Как пояснили в Управлении ветеринарии, животные перевозились гражданами Заиграевского района без уведомления ветеринарной службы района.Поскольку вывоз животных из неблагополучных населенных пунктов является серьезным нарушением ветеринарного законодательства, граждане, перевозившие лошадей, привлечены к административной ответственности. Также к административной ответственности будут привлечены и владельцы животных, сообщили в Минсельхозе Бурятии.Фото: Минсельхоз Бурятии