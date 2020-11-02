Мэрия Улан-Удэ призвала горожан оформить дома в собственность

С 1 марта 2021 года неоформленные строения будут сносить





В настоящее время в Улан-Удэ существует большое количество неоформленных в собственность домов. Многие люди не торопятся регистрировать дома и другие постройки на своих земельных участках, вместе с тем необходимо знать, что неоформленные дома не могут быть проданы, переданы в наследство и так далее, напомнили в мэрии города.

Зарегистрировать права на построенные жилые дома следует до 1 марта 2021 года. В противном случае в отношении таких домов может быть принято решение о сносе самовольной постройки. В дальнейшем узаконить их можно будет только в судебном порядке.Чтобы помочь горожанам оформить дома, были организованы мобильные группы из числа специалистов администрации города.- Для того, чтобы люди быстрее оформились и у них не возникало в будущем проблем с передачей прав собственности, с продажей объектов, с наследованием строений мы организовывали выездные офисы в субботу с 10 до 17 часов. Принимали на месте уведомления о строительстве и об окончании строительства, консультировали граждан о способах оформления неоформленных земельных участков и жилых домов, - рассказал представитель Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Зана Тумуров.Отметим, 22 октября 2020 года были внесены изменения в Правила землепользования застройки Улан-Удэ, которые облегчат возможность жителям оформить права на свои дома.- Это касается домов, построенных на уже оформленных земельных участках, у которых не соблюдены отступы от границ участков, смежных с территорией общего пользования. Если у построенного дома не соблюдены 3-х метровые отступы от границ, выходящих на проезды, то на такие дома можно не получать разрешение на изменение предельных параметров в Комитете по архитектуре, а обращаться с уведомлением о начале строительства сразу в Комитет по строительству, - рассказал зампред Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Марина Говорова.Напомним, для оформления домов граждане могут направить в Комитет по строительству (ул. Мокрова, 16, тел. 45-10-61, 55-60-15) либо через портал «Госуслуги» или МФЦ уведомление о планируемых строительстве или реконструкции ИЖС или садового дома.После окончания строительства или реконструкции строительства ИЖС, садового дома необходимо обратиться к кадастровому инженеру для изготовления технического плана, после чего направить уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта. Срок рассмотрения уведомления составляет 7 рабочих дней.Фото: мэрия Улан-Удэ