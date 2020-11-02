Жителям Бурятии будут рассылать смс с результатами анализов на ковид

Обращаться для этого в поликлиники больше не нужно







Жителям Бурятии больше не нужно обращаться в call-центры поликлиник и на «горячую линию» Минздрава, чтобы узнать результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию. Информация о результате анализа будет приходить в СМС-сообщении на номер, указанный при обследовании, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

По решению Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией разработан механизм информирования жителей республики о результатах обследования на COVID-19. Единая база данных о гражданах, проходящих обследование на коронавирус, сформирована в аппаратно-программном комплексе «Безопасный город». Клинико-диагностические лаборатории передают из нее информацию мобильному оператору.- В короткие сроки аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» был доработан для решения этой задачи. Мы благодарим за качественную работу специалистов компании «АТ-Консалтинг». Также нужно отметить, что мобильные операторы, реализующие деятельность на территории республики, быстро отозвались и оказали содействие. Система СМС-оповещения заработала с воскресенья. Уже в первый день ушло 167 сообщений абонентам МТС. Подключились компании Теле2 и Мегафон, - сообщил председатель Комитета информационных технологий и документальной связи Администрации главы и правительства РБ Валерий Андронов.Данная система разработана с целью разгрузки call-центров «горячей линии» 37-95-32, а также диспетчерской службы 112. Ранее большая часть звонков, поступавших на линии, относилась к вопросам получения информации о результатах обследования, и отработка диспетчерами этих обращений занимала существенное время.Только на «горячую линию» Минздрава Бурятии за прошедшие сутки поступило 668 обращений по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.Фото: пресс-служба правительства Бурятии