В Улан-Удэ активисты ОНФ нашли «голые» теплотрассы

Теплоизоляция на них сделана небрежно или вовсе отсутствует





В Улан-Удэ активисты Общероссийского народного фронта провели рейд «С теплом – труба». За несколько дней общественники проверили три больших участка тепловых сетей надземного типа. Эти трубы энергетики ремонтировали в плановом режиме с 2018 по 2020 годы.

Следующие два участка были отремонтированы в 2020 году. Это трубопровод № протяженностью более двух погонных километров по ул. Приречная и трубопровод в сторону авиазавода по ул. Любови Шевцовой – ул. Комарова. Здесь также производилась замена надземной теплоизоляции.





Претензии к работе подрядчика по установке теплоизоляции у общественников есть на участке по ул. Приречной. Здесь трубы расположены прямо под мостом через реку и видно, что изоляционного материала хватило не на весь ремонтируемый участок. К тому же местами куски утеплителя прикреплены к трубе небрежно и явно не могут в полной мере выполнить свои функции.





«Работы по ремонту теплосетей в Улан-Удэ проходят, но частично. Пока остается еще много теплосетей, которые нуждаются в ремонте. Мы видим, что сегодня применяются современные материалы для теплоизоляции надземных трубопроводов. Однако мы увидели и недочеты. Например, на поворотах труб заметно не хватает теплоизоляционного материала. Визуально можно отметить, что трубы в некоторых местах заделаны полотном, но не понятно, есть ли утеплитель внутри. Поэтому хотелось бы, чтобы контроль за действиями подрядных организаций, выполняющих ремонтные работы, был усилен. Не везде мы увидели добросовестное исполнение. Это может говорить о том, что не все участки работ были пройдены ответственными лицами при приемке», - сообщил эксперт регионального отделения ОНФ в Бурятии Александр Гусев.





Согласно данным Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ, за последние два года в столице Бурятии были отремонтированы тепловых теплосетей надземного типа. Среди них трубопровод тепломагистрали №5 от ТЭЦ-1 протяженностью 368 метров по ул. Шаляпина. Здесь в 2019 году менялась надземная тепловая изоляция.Почти на всех участках активисты ОНФ не нашли визуально серьезных повреждений, но обнаружили недочеты. Так, на трубопроводе по ул. Любови Шевцовой – ул. Комарова установлена свежая теплоизоляция, однако остаются и большие участки «голых» труб – более 50 метров.По ул. Шаляпина та же история. Ремонт охватил плановые участки, но все еще остаются трубы, которые также нуждаются в утеплении.По мнению активистов ОНФ, утепление отдельных участков теплосетей без комплексного подхода способствует лишь незначительно снизить теплопотери.По итогам рейда информация направлена в мэрию города и контрольные органы. Также активисты направили запрос в профильное ведомство с рекомендацией усилить контроль за приемкой работ по ремонту теплосетей, а также изыскать возможности в ближайшие сроки восстановить теплоизоляцию на максимально большем количестве трубопроводов города.Фото: ОНФ