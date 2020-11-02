В Улан-Удэ закрыли «Барана на корове»

Ресторан грубо нарушил антиковидные правила
В столице Бурятии приостановлена на 90 суток работа популярного ресторана «Баран на Корове» (ООО «Парк Сити»), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
Санитарные врачи провели проверку информации о проведении в заведении 24 октября запрещенного санитарным законодательством и указом главы Бурятии массового развлекательного мероприятия. Это повлекло появление эпидемического риска распространения COVID-19, пояснили в управлении.
Как сообщал «Номер один», участники вечеринки – работники сетевой компании – сами сдали рестораторов властям, опубликовав в соцсетях видео веселья без масок и без соблюдения санитарной дистанции.
Фото: pixabay.com
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