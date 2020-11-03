В Бурятии прокуратура нашла аварийные дамбы

За защитными сооружениями никто не следил







В Закаменском районе прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Три сельских поселения района являются собственниками дамб, защищающих от паводковых вод. В нарушение закона в администрациях муниципальных образований отсутствуют декларации безопасности защитных дамб, главами сельских поселений не обеспечен контроль за показателями состояния сооружений», сообщили в надзорном ведомстве.За данные нарушения глав поселений привлекли к административной ответственности и оштрафовали.Кроме того, в связи с аварийным состоянием защитных дамб прокурор подал в суд иски к двум муниципальным образованиям с требованием провести их капитальный ремонт. Суд требования прокурора удовлетворил, решения вступили в законную силу и сейчас находятся на исполнении.Фото: «Номер один»