В Бурятии от COVID-19 скончались 200 человек с начала пандемии

Республика занимает седьмое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 12 276. Это на 237 случаев больше, чем было в понедельник, 65% (7901) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. За минувшие сутки умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией девять человек (200 человек с начала пандемии), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 237 новых случаев коронавируса: 155 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 4930 человек.



В инфекционных стационарах республики с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2132 пациента. Проходят амбулаторное лечение 1784 пациента с COVID-19, наблюдается 8802 человек



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2463 коек, занято – 2132, свободно - 331 койка. Занятость коечного фонда составляет 86,6%.



В обсерваторе находится девять человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3600 человек, с нарастающим итогом – от 493 119 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



Бурятия занимает седьмое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Показатель Бурятии составляет 1 199,1.



В ДФО по информации на 2 ноября количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 1 189 случаев. По этому показателю ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов. Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляют Магаданская область (3 059,4 выявленных случаев), Камчатский край (1 869) и Сахалинская область (1 638,4). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа – 490,1.



Всего в России по состоянию на 2 ноября выявлено 1 655 038 случаев COVID-19 - это 1127,1 заболевших на 100 тысяч населения.



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