Автомобилисты Бурятии жалуются на проблемы с парковками

За последние годы ситуация только ухудшилась





Автомобильный сайт Дром поинтересовался у автомобилистов Бурятии, испытывают ли они проблемы с парковкой. По результатам опроса 64% жителей республики ответили положительно.

Сложнее всего в Бурятии припарковаться около дома. За этот вариант ответа проголосовало 42%. Найти место для машины у работы трудно ровно трети опрошенным, а проблемы с ночной парковкой испытывает 21% автомобилистов. Вариант «Нет, везде все хорошо» выбрали 36% респондентов, а в 2014 году за него проголосовало 50%. Из чего можно сделать вывод, что за шесть лет ситуация сильно ухудшилась.В целом по стране ответы схожи: «У дома» – 42%, «на работе» – 28%, «с ночной парковкой» – 25%, «нет, везде все хорошо» – 26%. В Москве, Воронежской области, а также Приморском и Хабаровском краях наибольшие проблемы с парковкой у дома. В Ростовской области труднее, чем в других регионах оставить автомобиль около рабочего места. За соответствующий вариант ответа проголосовало 48,5%. Иная картина в Забайкальском крае. Здесь 53% респондентов не испытывают проблем с парковкой – это самый высокий показатель по стране.«В моем городе по статистике на 1000 жителей приходится 500 автомобилей. Заставлено все. На ночь, в крайнем случае, я подпираю до утра соседей, оставляя телефон. Иногда закрывают и меня. Так и живем. На работе же проблем нет, потому что рабочий день начинается с 8 утра, а у основной массы в 9», – поделился один из участников опроса.Всероссийский опрос проводился с 12 по 20 октября среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 9 172 человека. Можно было выбрать несколько вариантов ответа.Фото: «Номер один»