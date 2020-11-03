В Гусиноозерске после благоустройства открылся сквер

Работы на улице Комсомольской провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»





В Гусиноозерске завершилось масштабное благоустройство сквера воинской славы и трудовой доблести на улице Комсомольской. На реконструкцию этой общественной территории направили 5,15 миллиона рублей, сообщили в минстрое Бурятии.



В сквере уложили тротуарную тактильную плитку, устроили систему полива, парковку, сделали трехуровневое освещение, скамейки и урны. Отремонтировали постаменты, на которых расположена военная техника. На прилегающей к скверу территории нанесен рисунок, посвященный 41-му Селенгинскому пехотному полку.



«Решение о благоустройстве сквера приняли сами гусиноозерцы в ходе голосования. Это была неухоженная территория, техника стояла на сломанных постаментах, - отмечает Николай Рузавин, министр строительства и ЖКК Бурятии. – Сейчас территория преобразилась, а жители города принимают активное участие в озеленении. В этом году здесь высадили саженцы акации, рябины и клена».



Рядом располагаются большой жилой район, два детских сада. Недалеко отсюда появится обновленный сквер «Юность», который выиграл во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на благоустройство 70 миллионов рублей. В будущем эти два сквера объединятся в большую облагороженную центральную часть города.



Напомним, мероприятия реализуются благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» по указу президента России Владимира Путина. Это позволило многим дворам республики обрести новую жизнь. При этом жители сами выбирают, как будут выглядеть территории рядом с их домами, и оказывают всевозможную помощь подрядным организациям.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

