В Бурятии росгвардейцы задержали грабителей, отобравших у пенсионера деньги

Нападавшие уронили его на землю, натянули капюшон на голову и избили



В Бурятии в поселке Таксимо сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых, ограбивших пенсионера, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Преступление произошло ночью на одной из улиц районного центра. 63-летний мужчина поздно ночью возвращался домой, когда к нему подбежали неизвестные. Нападавшие уронили его на землю, натянули капюшон на голову, чтобы он не увидел их лиц, и стали наносить удары. После избиения злоумышленники похитили из кармана своей жертвы деньги и убежали в неизвестном направлении. Пожилой мужчина добрался до гостиницы и сообщил в полицию о преступлении.



В ходе отработки преступления сотрудники вневедомственной охраны совместно с полицейскими по приметам установили подозреваемых. Молодые люди регулярно попадали в поле зрения правоохранителей. На следующий день задержаны 20 и 18-летние местные жители, причастность которых к совершению преступления подтвердилась. Похищенные 14 тысяч рублей нападавшие потратили на личные нужды и алкоголь.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ведется следствие.



Фото: Росгвардия

