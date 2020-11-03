В Улан-Удэ пропала 14-летняя девушка

Сотрудники полиции разыскивают горожанку Анжелу Коломину



В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 14-летнюю Анжелу Коломину, которая 29 октября ушла из дома на улице Красносельской и до настоящего времени её местонахождение не известно, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, на вид 15-17 лет, плотного телосложения, рост около 165 см, волосы темные средней длины, глаза карие.



Была одета: зимняя куртка черного цвета с капюшоном, с эмблемой на груди «EME», толстовка бордовая, брюки джоггеры серого цвета с боковыми карманами, кроссовки серо-синие.



Может представляться мужским именем Александр.



При наличии какой-либо информации о пропавшей или ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05, 29-58-73 или 102 (112).



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