Бизнесмены Улан-Удэ продолжают нарушать антиковидные правила

11 предприятий привлечены к ответственности по итогам рейда Роспотребнадзора





Роспотребнадзор Бурятии совместно с мобильными группами администрации Улан-Удэ продолжает проверки бизнесменов на предмет выявления антиковидных нарушений. Последний рейд пришелся на предприятия, расположенные на территории торговых баз «Буркопсоюз», «Контакт», «Молпромсервис» и торгового комплекса «Центральный». Проверено 32 предприятия, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами, и 7 организаций общественного питания. Не обошлось без нарушений.

«Нарушения выразились в ненадлежащей организации дезинфекционного режима на предприятиях торговли, в частности, отсутствии устройств для обеззараживания воздуха, дезинфицирующих средств, антисептиков. Нерегулярно проводились влажные уборки и «утренний фильтр» работников перед началом работы. Отсутствовали разметки о соблюдении социального дистанцирования в 1,5-2 метра между людьми. Работники предприятий не соблюдали правила личной гигиены», - перечислили нарушения в Роспотребнадзоре.По результатам рейда возбуждены административные производства в отношении 11 хозяйствующих субъектов, в том числе трех предприятий общественного питания и ТК «Центральный».Фото: «Номер один»