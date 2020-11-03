03.11.2020
Одиннадцать пожарных тушили дом в Онохое

Одиннадцать пожарных тушили дом в Онохое

Они не допустили переход огня на стоящие рядом с домом гараж и автомобиль

В Бурятии сегодня ночью в поселке Онохой загорелся жилой дом. Хозяева находились в гостях у соседей, а старшую дочь отправили проверить дом. Когда девушка открыла дверь, все помещение было в дыму.

На вызов приехали огнеборцы пожарных частей Заиграевского отряда противопожарной службы Бурятии и близлежащей воинской части. По прибытии обнаружено, что горит крыша здания и сам дом изнутри. Пожарные оперативно потушили пламя и не допустили переход огня на стоящие возле него гараж и автомобиль. Всего в тушении пожара принимали участие 11 человек.

В результате возгорания дом полностью выгорел изнутри, а также сгорела крыша. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электросетей, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: pixabay.com

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