Одиннадцать пожарных тушили дом в Онохое

Они не допустили переход огня на стоящие рядом с домом гараж и автомобиль



В Бурятии сегодня ночью в поселке Онохой загорелся жилой дом. Хозяева находились в гостях у соседей, а старшую дочь отправили проверить дом. Когда девушка открыла дверь, все помещение было в дыму.



На вызов приехали огнеборцы пожарных частей Заиграевского отряда противопожарной службы Бурятии и близлежащей воинской части. По прибытии обнаружено, что горит крыша здания и сам дом изнутри. Пожарные оперативно потушили пламя и не допустили переход огня на стоящие возле него гараж и автомобиль. Всего в тушении пожара принимали участие 11 человек.



В результате возгорания дом полностью выгорел изнутри, а также сгорела крыша. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электросетей, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



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