«ЭкоАльянс» предупредил жителей Бурятии об обмане

Недобросовестные бизнесмены предлагают вывозить мусор «подешевле»





Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоАльянс» предупредил жителей Бурятии о том, что только он по закону вывозит бытовой мусор на всей территории республики.

«К сожалению, жителей Бурятии, даже спустя полтора года, продолжают вводить в заблуждение многочисленные фирмы, предлагающие свои услуги по вывозу мусора. Они убеждают и граждан, и юридические лица, что их услуги обходятся дешевле, и заключают договоры, как правило, на «вывоз строительного мусора». Фактически же вывозят обычный бытовой. При этом «забывают» упомянуть, что людям придется платить еще раз», - рассказали в пресс-службе компании.Региональный мусорный оператор предупреждает: если вывоз твердых коммунальных отходов у вас осуществляет не компания «ЭкоАльянс» или её подрядная организация, то вам придется оплачивать эти услуги дважды - и Региональному оператору, и тому недобросовестному предпринимателю, который ввел вас в заблуждение.Как отметили в «ЭкоАльянсе», такие «мусорные мошенники» обманывают жителей дважды. Сначала, когда заключают с ними договор. Второй раз - когда, забрав мусор, увозят его не на полигон или другое установленное место размещения отходов, а довозят до ближайшего леса или по ночам высыпают в ближайшие баки, которые на утро вывозит тот же «ЭкоАльянс».«Во избежание таких случаев региональный оператор просит быть бдительными и осторожными. Помните: наличие договора с «независимым перевозчиком» не освобождает от обязанности оплачивать услугу региональному оператору», - предупредили в «ЭкоАльянсе».По сообщениям граждан, такие фирмы действуют в Улан-Удэ, Северобайкальском, Прибайкальском и других районах Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии