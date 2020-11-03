В Бурятии спасатели ночью вызволили из запертой квартиры двух детей

Родителей на месте не оказалось, малыши переданы инспектору по делам несовершеннолетних



В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу города Гусиноозерск накануне ночью поступил звонок с информацией том, что в многоквартирном доме, в одной из квартир, закрытыми находятся двое несовершеннолетних.



Спасатели оперативно выехали на место и вскрыли замок, предоставив доступ к детям сотрудникам скорой помощи и полиции. Родителей на месте не оказалось.



Дети находятся в удовлетворительном состоянии, они переданы под контроль сотрудника по делам несовершеннолетних, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



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