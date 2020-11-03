Специалист соцзащиты Бурятии – лауреат всероссийского конкурса

В России назвали лучших работников организаций социального обслуживания







Минтруд России подвел итоги всероссийского конкурса «Лучший работник организации социального обслуживания». Всего в конкурсе приняли участие свыше 140 номинантов. Специальной премии «Лучший специалист по развитию и поддержке семейного и родственного ухода» удостоена заведующая отделением социального обслуживания на дому по Кабанскому району Алена Юрьевна Хилковская, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.



Под руководством Алены Юрьевны в отделении социального обслуживания на дому трудятся 29 опытных социальных работников, которые обеспечивают вниманием и заботой 196 граждан пожилого возраста и инвалидов. Обслуживаемая территория - сельские поселения «Клюевское» и «Кабанское», а также городские поселения «Бабушкинское» и «Каменское».



Благодаря Алене Хилковской разработаны новые социальные технологии - «Живое письмо» и «Ретро-терапия», которые успешно внедряются на территории Кабанского района. Кроме того, заведующей постоянно организуются и проводятся конкурсы, ежегодные благотворительные акции «Марафон добрых дел», «Чудеса в Крещенские морозы», «Светлое Воскресенье», «Передай добро». Такие акции побуждают людей к положительным поступкам и делам, призывают к взаимопомощи и поддержке нуждающихся.



Особую значимость деятельность Алёны Юрьевны приобрела в дни борьбы с пандемией короновируса. «Здесь нет возможности самоизолироваться или работать удаленно. Алена Юрьевна организовала работу отделения так, что ни один из ее подопечных не остался без внимания. В сложившейся эпидемиологической ситуации, она и специалисты отдела первыми выразили желание стать волонтерами и оказать помощь тем, кто в ней нуждается: доставка продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, оплата платежей, дача разъяснений получения мер социальной поддержки», - рассказали в отделе социальной защиты населения Кабанского района.



«Социальные работники ежедневно заботятся о тех, кто больше других нуждается в уходе и внимании. С самых первых дней становления системы социальной защиты в этой сфере работают особенные люди – добрые, сильные и неравнодушные. Я от души поздравляю победителей и благодарю всех, кто принял участие в конкурсе. Надеюсь, что пример лучших поможет сформировать правильные ориентиры и вдохновит на дальнейшие победы и достижения, - отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.



Фото: egov-buryatia.ru/minsoc

