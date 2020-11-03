В Улан-Удэ строители помогли раскрыть кражу со стройки

Вор предложил им купить утеплитель, украденный с их же объекта



В Улан-Удэ в полицию поступила информация о возможной краже с территории строящегося дома в Советском районе. Мужчина рассказал, что к нему и его товарищу, с которым они отдыхали в находящемся неподалеку кафе, подошел неизвестный и предложил купить у него девять упаковок утеплителя. Однако посетители, сами являющиеся работниками стройки, заподозрили, что имущество похищено с территории их объекта и обратились в полицию.



Незамедлительно на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Подозреваемый был задержан в тот момент, когда показывал оставленный около стройки «товар», якобы, заинтересовавшимся клиентам. Ущерб от его действий составил более 5,5 тысячи рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Оказалось, что ранее 39-летний мужчина подрабатывал в строительной организации грузчиком. Был судим за имущественные и наркопреступления. Известно, что месяц назад он похитил и сбыл 45 канализационных и водосточных труб, а также 20 мешков цемента с территории этого же объекта, в связи с чем был подвергнут уголовному преследованию.



Похищенный утеплитель изъят. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



Фото: «Номер один»

