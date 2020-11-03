Досрочно уволенный судья из Бурятии смог вернуть себе должность

Наказание ему смягчили до предупреждения





Как сообщает сайт «Право.ру» , бывший судья Тункинского райсуда Бурятии Доржи Торгобоев смог вернуть себе досрочно прекращенные судейские полномочия. Его жалобу удовлетворила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

Доржи Торгобоева досрочно лишила полномочий квалификационная коллегия судей Республики Бурятия. Ему вменили в вину то, что он по многу раз безосновательно откладывал рассмотрение уголовных и гражданских дел, не вовремя сдавал бумаги в канцелярию и допускал неточности в актах. Кроме того, на основе свидетельских показаний региональная коллегия установила, что Торгобоев составил три протокола задним числом по заседаниям, которых вообще не было.Последний вывод опровергла Высшая квалификационная коллегия судей. Коллегия напомнила, что акт, который не признан незаконным вышестоящим судом, не может быть доказательством дисциплинарного проступка. Если документ не оспорен, то правомерность действий судьи презюмируется. Свидетельские показания достоверно не опровергают проведение заседаний, следовательно, вменить махинации с протоколами Торгобоеву нельзя, указала ВККС, смягчив наказание судье до предупреждения.Фото: «Номер один»