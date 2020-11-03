В Бурятии за нарушение изоляции оштрафовали главу села

«Контактный» чиновник должен был сидеть дома, но вместо этого пошел в церковь





Кяхтинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении главы сельского поселения «Тамирское», нарушившем режим самоизоляции. Чиновник контактировал с больными коронавирусной инфекцией и должен был сидеть дома, однако вместо этого пошел в церковь.

Напомним, 7 июля в селе Убур-Киреть Кяхтинского района прошли похороны с участием 92 человек. Среди участников присутствовал гражданин, зараженный коронавирусной инфекцией. Одним из участников похорон и проведенного после них поминального обеда был глава сельского поселения «Тамирское», которого включили в круг контактных лиц. В отношении него Роспотребнадзор вынес постановление. Чиновник должен был соблюдать изоляцию и сидеть дома две недели.Однако, нарушив постановление, глава покинул дом и прибыл на службу в церковь села Тамир, где кроме него находились священнослужители и другие прихожане. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев охарактеризовал это как «безответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих».«Подобные случаи ни в коем случае не должны повторяться. А представители органов государственной власти, муниципальных образований на личном примере должны показывать гражданам соблюдение всех мер профилактики» - сказал тогда Сергей Ханхареев.За несоблюдение режима изоляции в отношении главы поселения возбудили дело об административном правонарушении.Постановлением Кяхтинского районного суда глава поселения признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, и оштрафован. Сумму штрафа в суде не уточняют.Фото: pixabay.com