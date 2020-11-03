В Бурятии в продажу поступили экспресс-тесты на антитела к коронавирусу

Первый бурятский экспресс-тест на антитела к SARS-CoV-2 разработан специалистами компании «Рапид Био»



В Бурятии сегодня в аптеки государственного предприятия «Бурят-Фармация» поступил в продажу экспресс-тест, предназначенный для выявления антител класса IgG/IgM к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке, плазме или цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа при вспомогательной лабораторной диагностике новой короновирусной инфекции.



Первая партия в объеме 3500 штук распределена в сети аптек госпредприятия, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Оперативным штабом по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, направлено 4,1 миллиона рублей на закупку дополнительных партий.



Первый бурятский экспресс-тест на антитела к SARS-CoV-2 разработан специалистами компании ООО «Рапид Био», зарегистрированной на территории Бурятии. Компания является резидентом «Сколково». Летом этого года разработка успешно прошла клинические испытания - экспресс-тест на антитела к SARS-CoV-2 зарегистрирован в Росздравнадзоре.



Уникальность этого научного подхода к тестированию состоит в скорости получения результата за 10-15 минут с эффективностью около 95%.



Для реализации этого проекта компанией «Рапид-Био» был получен грант фонда Сколково, а также оказана поддержка Региональным фондом развития промышленности Республики Бурятия.



Стоимость теста составляет 798 рублей, при этом стоимость других аналогов, представленных на российском рынке, находится в диапазоне 1500-3000 рублей.



Фото: egov-buryatia.ru

