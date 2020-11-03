В Улан-Удэ развернут «ковидный» стационар для беременных

Для этих целей переоборудован блок «Б» городского роддома по проспекту Строителей, 2



В связи с осложняющейся эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции минздрав Бурятии разработал новый порядок маршрутизации беременных и рожениц, сообщили в пресс-службе правительства республики.



На базе Городского перинатального центра развернуто 60 перепрофилированных коек для лечения беременных, рожениц, родильниц, новорожденных, пациенток с острой гинекологической патологией с подтвержденным, подозрительным или вероятным случаем новой коронавирусной инфекции. Для этих целей переоборудован блок «Б» городского роддома по адресу: проспект Строителей, 2.



Персонал медицинского учреждения прошел необходимую подготовку для работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.



Мониторинг больных, передача оперативной информации об их состоянии будет осуществляться на постоянной основе в акушерский дистанционный консультативный центр, который создан на базе Республиканского перинатального центра.



К ведению и сопровождению беременных из Улан-Удэ подключатся специалисты Республиканского перинатального центра, где развернуто 60 коек в отделении патологии беременности для лечения беременных с акушерской патологией с 22 недель гестации, состоящих на диспансерном учете в женских консультациях Улан-Удэ.



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