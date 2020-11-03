В Бурятии прокуратура требует отремонтировать очистные сооружения села Горхон

Муниципалитет констатировал полный износ очистных, но ничего не делал для их модернизации



В Бурятии Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура выявила плохое техническое состояние очистных сооружений в селе Горхон. Неэффективная и недостаточная система очистки стоков повлекла загрязнение реки Ара-Кижа, впадающей в Уду, являющуюся притоком озера Байкал второго уровня, сообщили в надзорном органе.



Очистные сооружения в Горхоне введены в эксплуатацию в 1973 году. Еще около семи лет назад органы местного самоуправления констатировали полный износ очистных сооружений и аварийное состояния оборудования. Однако муниципалитет не принимал меры к модернизации и надлежащему ремонту очистных, не подавал заявки на финансирование этих работ.



Результаты лабораторных исследований показали превышение нормативов содержания загрязняющих веществ до 25 раз.



Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора признал обоснованными и удовлетворил. Бездействие местной администрации признано незаконным, возложены обязанности по разработке проектной документации и реконструкции очистных сооружений в селе Горхон.



Исполнение судебного акта находится на контроле природоохранной прокуратуры.



Фото: ОНФ

