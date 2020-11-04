Минута позора

Выговор и увольнение – прошлый век. Сейчас в век инновационный нужно ко всему подходить креативно

Чтобы наказать, например, воспитателя, руководство одного из детсадов решило применять меры… морального воздействия. Что это за меры и как их применяли – не известно. Но прокуратура оказалась против.

Дело было на северах Бурятии. Прокуратура провела ряд проверок и в числе прочего обнаружила, что «в одном из детсадов за нарушения кодекса этики педагогических работников наряду с мерами дисциплинарного характера к работникам детского сада предусматривалась возможность применения морального воздействия».Конкретный список мер озвучен не был, а значит, это правило отдавалось на откуп руководству детсада. Нарушит вот воспитательница кодекс этики, а ее – в угол на глазах у детей. Или табличку на грудь: «Я - такая-то-такая-то, плохая девочка».А, возможно, особо провинившимся устраивали минуту позора. Выстраивали детей и персонал, и они неодобрительными возгласами выражали всеобщее порицание.Прокуратура, конечно, не обрадовалась такому детсадовскому креативу и запретила «морально воздействовать» на педагогов. Хотя, пока надзорные органы не наблюдают, можно по-тихому и повоздействовать…Нарисовал Укусика Покусай