04.11.2020
Минута позора

Минута позора

Выговор и увольнение – прошлый век. Сейчас  в век инновационный  нужно ко всему подходить креативно

Чтобы наказать, например, воспитателя, руководство одного из детсадов решило применять меры… морального воздействия. Что это за меры и как их применяли – не известно. Но прокуратура оказалась против.



Дело было на северах Бурятии. Прокуратура провела ряд проверок и  в числе прочего обнаружила, что «в одном из детсадов за нарушения кодекса этики педагогических работников наряду с мерами дисциплинарного характера к работникам детского сада предусматривалась возможность применения морального воздействия».

Конкретный список мер озвучен не был, а значит, это правило отдавалось на откуп руководству детсада. Нарушит  вот  воспитательница кодекс этики, а ее – в угол на глазах у детей. Или   табличку на грудь: «Я  - такая-то-такая-то, плохая девочка».

А, возможно, особо провинившимся устраивали минуту позора. Выстраивали детей и персонал, и они неодобрительными возгласами выражали всеобщее порицание.

Прокуратура, конечно, не обрадовалась такому детсадовскому креативу и запретила «морально воздействовать» на педагогов. Хотя, пока надзорные органы не наблюдают, можно по-тихому и повоздействовать…

Нарисовал Укусика Покусай
карикатура
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