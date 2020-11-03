В Улан-Удэ художник предложил раскрасить гостиницу «Бурятия»

«Мне хочется всегда сделать что-то глобальное», признался Зорикто Доржиев
В Улан-Удэ на улице Ленина появился необычный указатель – бронзовая плита с указанием направления на переулок им. Намжила Нимбуева. Ее изготовил скульптор Баир Сундупов, каллиграфию нанес Амгалан Жамсоев, сообщили в пресс-службе мэрии.
В переулке имени знаменитого бурятского поэта в прошлом году появился своего рода арт-объект, когда художник Зорикто Доржиев создал на стене эскиз по произведению «Утренний намаз». Картину дополнили строки поэта.
Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, Зорикто Доржиев, Баир Сундупов, Амгалан Жамсоев и депутат горсовета Сергей Бурдиков обсудили будущие проекты.
- Сейчас у нас не совсем простая ситуация, в том числе с распространением коронавируса, тем не менее, мы продолжаем ремонтировать улицы, дороги, модернизировать теплотрассы, строить школы и дома. Практически идет, я не побоюсь этого слова, обновление города, - отметил Игорь Шутенков. - Это обновление было бы не полным без таких арт-объектов и скульптур. Сегодня мы находимся на месте, где установили указатель на трёх языках – старомонгольском, бурятском и русском. Указатель к переулку Намжила Нимбуева, который мы открывали в прошлом году. Такие переулки, арт-объекты становятся любимыми у горожан и людей, которые приезжают в наш город из других районов, городов и стран. Поэтому без таких арт-объектов наша работа по обновлению города была бы, наверное, неполной. Зорикто Доржиев и Баир Сундупов полны идей по улучшению нашего города и мы, конечно, возьмем какие-то их проекты в работу, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
В процессе обсуждения высказал свое мнение специалист по каллиграфии Амгалан Жамсоев.
- Считаю, что монгольское письмо должно стать частью дизайн-кода города. Улан-Удэ отличается от остальных городов Сибири и страны тем, что у бурят была своя письменность. Этим можно гордиться, монгольское письмо можно сделать нашей особенностью, - отметил он.
В качестве проектов на обсуждение Баир Сундупов предложил установить две скульптурные композиции на аллее отцов «Отец и сын» и на улице Соборной памятник врачу, тибетологу Петру Бадмаеву. Зорикто Доржиев считает, что в городе может появиться еще не одна стена с хорошей продуманной художественной росписью, как в переулке Намжила Нимбуева.
- Эту тему я пытаюсь изучить, выяснить какие-то технические моменты, с мэром обсуждали, возможно или невозможно в ближайшее время это сделать. Пока всё на стадии обсуждения. Мне хочется всегда сделать что-то глобальное, космическое. Я бы торец гостиницы «Бурятия» раскрасил, чтобы его было видно со всех точек, - сказал Зорикто Доржиев.
Депутат горсовета Сергей Бурдиков, округ которого как раз охватывает центр города, активно поддерживает творческие проекты бурятских мастеров.
- В этом году, к сожалению, нам пришлось отложить поэтический турнир, который проходил здесь в переулке Намжила Нимбуева. Самый главный проект «Галерея стихов» тоже пришлось отложить на следующий год. Зато закончены съемки фильма, это большое событие для всех поклонников творчества Намжила Нимбуева – фильм «Под вечно синим небом» Елены Емельяновой. Она упорный человек, смогла все организовать. Ждем премьеры с нетерпением, - отметил Сергей Бурдиков.
Фото: «Номер один», мэрия Улан-Удэ
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