В Улан-Удэ художник предложил раскрасить гостиницу «Бурятия»

«Мне хочется всегда сделать что-то глобальное», признался Зорикто Доржиев





В Улан-Удэ на улице Ленина появился необычный указатель – бронзовая плита с указанием направления на переулок им. Намжила Нимбуева. Ее изготовил скульптор Баир Сундупов, каллиграфию нанес Амгалан Жамсоев, сообщили в пресс-службе мэрии.

В переулке имени знаменитого бурятского поэта в прошлом году появился своего рода арт-объект, когда художник Зорикто Доржиев создал на стене эскиз по произведению «Утренний намаз». Картину дополнили строки поэта.





- Сейчас у нас не совсем простая ситуация, в том числе с распространением коронавируса, тем не менее, мы продолжаем ремонтировать улицы, дороги, модернизировать теплотрассы, строить школы и дома. Практически идет, я не побоюсь этого слова, обновление города, - отметил Игорь Шутенков. - Это обновление было бы не полным без таких арт-объектов и скульптур. Сегодня мы находимся на месте, где установили указатель на трёх языках – старомонгольском, бурятском и русском. Указатель к переулку Намжила Нимбуева, который мы открывали в прошлом году. Такие переулки, арт-объекты становятся любимыми у горожан и людей, которые приезжают в наш город из других районов, городов и стран. Поэтому без таких арт-объектов наша работа по обновлению города была бы, наверное, неполной. Зорикто Доржиев и Баир Сундупов полны идей по улучшению нашего города и мы, конечно, возьмем какие-то их проекты в работу, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





- Считаю, что монгольское письмо должно стать частью дизайн-кода города. Улан-Удэ отличается от остальных городов Сибири и страны тем, что у бурят была своя письменность. Этим можно гордиться, монгольское письмо можно сделать нашей особенностью, - отметил он.





- Эту тему я пытаюсь изучить, выяснить какие-то технические моменты, с мэром обсуждали, возможно или невозможно в ближайшее время это сделать. Пока всё на стадии обсуждения. Мне хочется всегда сделать что-то глобальное, космическое. Я бы торец гостиницы «Бурятия» раскрасил, чтобы его было видно со всех точек, - сказал Зорикто Доржиев.





Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, Зорикто Доржиев, Баир Сундупов, Амгалан Жамсоев и депутат горсовета Сергей Бурдиков обсудили будущие проекты.В процессе обсуждения высказал свое мнение специалист по каллиграфии Амгалан Жамсоев.В качестве проектов на обсуждение Баир Сундупов предложил установить две скульптурные композиции на аллее отцов «Отец и сын» и на улице Соборной памятник врачу, тибетологу Петру Бадмаеву. Зорикто Доржиев считает, что в городе может появиться еще не одна стена с хорошей продуманной художественной росписью, как в переулке Намжила Нимбуева.Депутат горсовета Сергей Бурдиков, округ которого как раз охватывает центр города, активно поддерживает творческие проекты бурятских мастеров.- В этом году, к сожалению, нам пришлось отложить поэтический турнир, который проходил здесь в переулке Намжила Нимбуева. Самый главный проект «Галерея стихов» тоже пришлось отложить на следующий год. Зато закончены съемки фильма, это большое событие для всех поклонников творчества Намжила Нимбуева – фильм «Под вечно синим небом» Елены Емельяновой. Она упорный человек, смогла все организовать. Ждем премьеры с нетерпением, - отметил Сергей Бурдиков.Фото: «Номер один», мэрия Улан-Удэ