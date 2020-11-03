В Бурятии проверяют обстоятельства гибели на пожаре семилетней девочки

Ее мама успела смогла из огня трех малолетних младших детей, а старшую не успела



В Бурятии на пожаре погибла семилетняя девочка. Она проживала в Иволгинском районе в частном доме в многодетной семье с матерью, отчимом и младшими братьями, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Накануне мать с четырьмя детьми находилась дома. Отчим еще в начале октября выехал на заработки в другой район республики. Рано утром женщина затопила в доме печь и уснула. Дети также спали. Проснувшись, мать обнаружила возгорание в доме. Ей удалось спасти трех малолетних младших детей, которых она поочередно вынесла в ограду дома через дверь, но старшую дочь спасти не смогла.



О возгорании жилого дома на телефон экстренной службы «112» сообщили соседи. На момент прибытия пожарных дом полностью был охвачен огнем. После тушения пожара от входной двери в дом были обнаружены обгоревшие останки малолетней девочки. Другие дети и мать не пострадали, медицинская помощь по результатам осмотра им не потребовалась.



Проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия.



Фото: 03.mchs.gov.ru

