Минвостокразвития подвело итоги двухлетней интеграции Бурятии в ДФО

Соцобъекты, налоговые льготы и преференции, дальневосточные ипотека и гектар







Ровно два года исполнилось сегодня с того дня, как Бурятия вошла в состав Дальневосточного федерального округа. За это время в регионе заработали все преференциальные режимы, которые действуют в ДФО. Основные итоги интеграции опубликовало минвостокразвития, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В рамках президентской дальневосточной субсидии построено 24 объекта – больницы, школы, учреждения спорта и культуры и многое другое. Капитальный ремонт прошел в 56 школах, больницах и детских садах. В Улан-Удэ обновлено 4,4 километра трамвайных путей, закуплено 15 новых трамваев. Современное медицинское оборудование получило 31 медицинское учреждение. Для создания центров компетенций в 16 заведениях среднего профессионального образования закуплено новое оснащение.



В созданной 14 июня 2019 года ТОР «Бурятия» налоговые льготы и преференции получили шесть предприятий в области медицины, агропромышленности и деревопереработки. Инфраструктурную поддержку предприятий на технологическое присоединение к объектам электроэнергетики получил ГОК «Озерное». Напомним, общий объем поддержки составляет 7 миллиардов рублей.



По программе «Дальневосточный гектар» более 1,7 тысячи человек получили землю в безвозмездное пользование, причем чаще всего с целью индивидуального жилищного строительства. Жилищные условия по программе «Дальневосточная ипотека» улучшили 1,3 тысячи семей.



Льготные авиабилеты по магистральным направлениям в 2018 году в Бурятии купили 17,8 тысячи человек, в 2019 году – 62 тысячи человек, в 2020 году – 21 тысяча человек. Напомним, льгота предназначена для женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, многодетных семей, инвалидов I группы, инвалидов с детства I и III групп и молодежи до 23 лет. Электронные визы в Бурятию по упрощенной схеме получили 214 человек. Напомним, получить их могут граждане 51 иностранного государства.



Фото: minvr.gov.ru



