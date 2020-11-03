Четырехдневная рабочая неделя уже не нравится россиянам

Основное опасение противников инициативы Дмитрия Медведева - снижение заработной платы
Идея четырехдневной рабочей недели, с инициативой введения которой выступал экс-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев и которая еще в прошлом году казалась утопией, стала актуальной в современных рыночных реалиях. Два процента работодателей уже сократили рабочую неделю, а россияне стали реже поддерживать это новшество, сообщает результаты своего опроса представителей компаний и экономически активного населения из всех округов страны портал Superjob.
Режим четырехдневной рабочей недели действует в 2% компаний, еще 4% работодателей считают возможным его введение. В каждой девятой организации четырехдневную рабочую неделю обсуждали, но признали недопустимой.
Среди населения в прошлом году инициативу экс-премьера поддерживал почти каждый второй (49%), а сегодня - 4 из 10. Женщины положительно оценивают идею чуть чаще мужчин (42 и 38%), молодежь - чаще старшего поколения (44% среди россиян до 24 лет и 37% среди опрошенных старше 35 лет). Меньше всего сторонников короткой рабочей недели - среди респондентов с зарплатой от 80 тысяч рублей (34%). Основное опасение противников инициативы Д.Медведева - снижение заработной платы.
Россияне, работающие по графику пятидневной недели, по сравнению с 2018 годом стали реже говорить о том, что успеют выполнить свой стандартный объем работы при занятости четыре дня в неделю, однако их по-прежнему большинство: 76% год назад и 65% сегодня.
Рассуждая о вариантах использования третьего выходного, респонденты чаще всего говорили, что потратили бы его на семью и общение с близкими (35%). Еще 18% в случае введения четрехдневной недели высвободившийся день использовали бы для подработки, а 16% занялись бы самообразованием. При этом 12% мечтают просто отдохнуть, 9% занялись бы домашними делами, 8% - спортом. В качестве вариантов использования дополнительного выходного женщины чаще называли семейные хлопоты и самообразование, мужчины - подработку.
Фото: pixabay.com
Режим четырехдневной рабочей недели действует в 2% компаний, еще 4% работодателей считают возможным его введение. В каждой девятой организации четырехдневную рабочую неделю обсуждали, но признали недопустимой.
Среди населения в прошлом году инициативу экс-премьера поддерживал почти каждый второй (49%), а сегодня - 4 из 10. Женщины положительно оценивают идею чуть чаще мужчин (42 и 38%), молодежь - чаще старшего поколения (44% среди россиян до 24 лет и 37% среди опрошенных старше 35 лет). Меньше всего сторонников короткой рабочей недели - среди респондентов с зарплатой от 80 тысяч рублей (34%). Основное опасение противников инициативы Д.Медведева - снижение заработной платы.
Россияне, работающие по графику пятидневной недели, по сравнению с 2018 годом стали реже говорить о том, что успеют выполнить свой стандартный объем работы при занятости четыре дня в неделю, однако их по-прежнему большинство: 76% год назад и 65% сегодня.
Рассуждая о вариантах использования третьего выходного, респонденты чаще всего говорили, что потратили бы его на семью и общение с близкими (35%). Еще 18% в случае введения четрехдневной недели высвободившийся день использовали бы для подработки, а 16% занялись бы самообразованием. При этом 12% мечтают просто отдохнуть, 9% занялись бы домашними делами, 8% - спортом. В качестве вариантов использования дополнительного выходного женщины чаще называли семейные хлопоты и самообразование, мужчины - подработку.
Фото: pixabay.com
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