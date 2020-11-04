Еще пять человек умерли от коронавируса в Бурятии

Общее число жертв инфекции составляет 205 человек





По информации Роспотребнадзора Бурятии, на утро 4 ноября зарегистрировано 12 509 (+233) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

64% (8014) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 233 новых случаев коронавируса: 165 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.Круг контактных лиц составляет 5083 человек.В стационарах получают лечение 2134 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 2541 койка, занято – 2134, свободно - 407 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,9%. 1852 пациента проходят амбулаторное лечение.Всего выздоровели от COVID-19 – 8318 (+158) человек. Умерло 205 (+5) человек.Фото: pixabay.com