4% жителей Бурятии до сих пор не знают, что республика вошла в ДФО

В целом вхождение в Дальневосточный округ население оценивает позитивно





Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике при поддержке Минвостокразвития России и совместно с Аналитическим центром НАФИ провели социологическое исследование настроений жителей Бурятии. По его итогам специалисты представили результаты мнений граждан после двух лет вхождения в состав Дальневосточного федерального округа, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Согласно результатам опроса, 96% жителей Бурятии знают о включении республики в Дальневосточный федеральный округ.Люди отмечают позитивные изменения после вступления регионов в состав ДФО. В республике респонденты отметили на первом месте - дополнительные выплаты, льготы и программы «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека». На втором месте – положительные изменения, связанные с благоустройством населенных пунктов, ремонтом и строительством в целом. В топ-5 позитивных изменений также вошли ремонт и повышение качества дорог, дополнительное финансирование региона и развитие инфраструктуры в населенных пунктах.Согласно опросу, 40% жителей Бурятии хотели бы получить льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека». При этом, больший интерес к ипотечному продукту проявляют жители региона в возрасте от 25 до 34 лет – в этой возрастной категории каждый второй хотел бы воспользоваться «дальневосточной ипотекой».- Обобщая результаты опроса, хотел бы отметить в целом позитивные настроения жителей региона в отношении перспектив развития. Около 70-80% респондентов сказали, что видят перспективу. Это много. Хотел бы обратить внимание на то, что мы проводили опрос на фоне пандемии, непростой ситуации, которая сейчас складывается во всех регионах без исключения. Видим, как востребованность действующих мер государственной поддержки, таких как «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», так запрос на новые. Безусловно, доступные меры поддержки влияют на принятие решения о жизни и развитии в своём регионе. Отдельно хотел бы отметить, что молодые люди видят перспективы своего региона. В Бурятии 80% молодых людей в возрасте 18-24 лет видят перспективу развития родного региона и 73% - в возрасте от 25 до 34. И это очень важно, поскольку именно за этими молодыми людьми формирование будущего их родного края, - отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.Фото: «Номер один»