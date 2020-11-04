«Ковидным» жителям Бурятии разрешили самим ездить в больницы на лечение

Ехать можно только на личном транспорте





3 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов внес изменения в указ «О дополнительных мерах по защите населения и территории РБ от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)».

Согласно документу, пункт 1.7 указа изложен в новой редакции. В нем появился дополнительный абзац следующего содержания:«Лицам, больным коронавирусной инфекцией, разрешается следовать в медицинские организации для получения необходимых для лечения коронавирусной инфекции медицинских услуг при условии использования личного автотранспорта либо в случае, если подвоз осуществляется автотранспортом, предоставленным по заказу медицинских организаций».Отметим, что предыдущий абзац этого же пункта указа предписывает гражданам «при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций».Фото: «Номер один»