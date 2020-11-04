Бурятия закупит у фирмы Покацкого экспресс-тесты на 42 млн рублей

Ранее аналогичные тесты поступили в аптеки «Бурят-Фармации»
3 ноября Республиканский оперативный штаб направил свыше 42 млн рублей на закупку 50 тысяч экспресс-тестов на антитела и антигены к коронавирусной инфекции. Их купят у компании «Рапид Био», аффилированной с Вячеславом Покацким.
«В условиях высокой заболеваемости и большого спроса на лабораторные исследования они имеют большое преимущество – результат анализа готов за несколько минут. Данные методы призваны ликвидировать очереди на диагностику COVID-19. На сегодняшний день суточная потребность в лабораторных исследованиях составляет более 6 тысяч», сообщили в пресс-службе правительства республики.
Для использования в массовом тестировании будет закуплено 20 тысяч тестов для определения антигена COVID-19. На их приобретение выделено более 30 млн рублей из республиканского бюджета. Данное исследование выявляет непосредственно белковые антигенные структуры вируса в биологическом материале методами имунохроматографии. Тест является быстрой альтернативой ПЦР, не требующий лабораторного оборудования и специальных условий проведения. В течение 5-10 минут он покажет с высокой вероятностью, инфицирован ли человек. Этот тест используется для быстрой диагностики пациента при лечении в условиях стационара.
Также 30 тысяч экспресс-тестов на антитела планируется приобрести для применения в массовом исследовании на COVID-19. На их закупку выделено 12,3 млн рублей.
Как уточнили в пресс-службе правительства, экспресс-тесты на антитела к коронавирусу будут закуплены у компании «Рапид Био». Ранее депутат Госдумы Николай Будуев сообщил, что она аффилирована с известным в республике бизнесменом Вячеславом Покацким.
Тесты от этой же компании недавно поступили в продажу в аптеки государственного предприятия «Бурят-Фармация». Первая партия в количестве 3500 штук уже распределена в сети аптек госпредприятия. При этом в пресс-службе правительства заявили, что стоимость теста от компании «Рапид Био» составляет 798 рублей, тогда как стоимость других аналогов, представленных на российском рынке, находится в диапазоне 1500-3000 рублей.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?