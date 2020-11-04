Бурятия закупит у фирмы Покацкого экспресс-тесты на 42 млн рублей

Ранее аналогичные тесты поступили в аптеки «Бурят-Фармации»





3 ноября Республиканский оперативный штаб направил свыше 42 млн рублей на закупку 50 тысяч экспресс-тестов на антитела и антигены к коронавирусной инфекции. Их купят у компании «Рапид Био», аффилированной с Вячеславом Покацким.