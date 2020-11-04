Концерт в честь Дня народного единства - в эфире ГТРК «Бурятия»

Трансляция концерта с участием звезд народного творчества и эстрады состоится 4 ноября в 20:00 на телеканале «Россия 24. Бурятия»







Ключевые слова концерта в честь Дня народного единства - «Мы вместе». Под этим лозунгом выступят любимые артисты, звезды народного творчества и эстрады на телеканале ГТРК «Бурятия».



В знак благодарности и поддержки медицинских работников, которые работают сейчас в сложных условиях, прозвучит песня «Спасибо нашим докторам». Премьера музыкального клипа на эту песню состоялась летом в День медицинского работника. Ее исполняют Бадма-Ханда Аюшеева, Мэдэгма Доржиева, Чингис Раднаев, Сергей Плотников, Анна Комолова, Валико Гаспарян.



Также на телеканале состоятся премьеры: «У солдатской могилы» Чингиса Раднаева и Ольги Жигмитовой, «Тэрэ басаган» бойзбенда «4U». Зрители увидят музыкальные клипы популярных эстрадных исполнителей: Зоригто и Нонны Тогочиевых, Сэсэг Аюшеевой, группы «Третий регион».



В концерте выступят театр народной музыки и танца «Забава», казачий ансамбль «Станица». Откроют вечер молодые талантливые исполнители: Д. Бадмажапов, Н. Надмитов, Ж. Бамбагаев и бойзбенд «4U». И это еще не все сюрпризы и подарки зрителям.



Трансляция концерта состоится 4 ноября в 20:00 на телеканале «Россия 24. Бурятия», сообщает пресс-служба правительства республики.



С 5 ноября концерт можно увидеть на YouTube каналах «Министерство культуры Бурятии» и «РЦНТ Бурятии».



Фото: egov-buryatia.ru

