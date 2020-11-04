Гендиректор ВОЗ поздравил Монголию с успехом в борьбе с COVID-19

В Монголии официально зафиксировано 352 случая заражения и ни одного летального исхода



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, д-р Тедрос Адханом Гебрейесус высоко оценил успех Монголии в борьбе с коронавирусной пандемией, сообщает



«Поздравляю Монголию с успешной борьбой против COVID-19! Спасибо народу Монголии за то, что показал, как можно остановить распространение коронавирусной инфекции, объединившись и следуя рекомендациям», - написал он в своем Twitter-аккаунте.



В Монголии официально зафиксировано 352 завозных и подтвержденных случаев заражения и ни одного летального исхода от COVID-подобной пневмонии. Из них 38 пациентов проходят сейчас лечение, у восьми человек болезнь протекает в тяжелой форме. В настоящее время 89 процентов от общего числа пациентов с коронавирусом вылечены.



Напомним, что 2 ноября документальный фильм об опыте Монголии по борьбе с коронавирусом был официально представлен мировому сообществу через официальные сайты минздрава Монголии и ВОЗ.



Фото: montsame.mn Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, д-р Тедрос Адханом Гебрейесус высоко оценил успех Монголии в борьбе с коронавирусной пандемией, сообщает МОНЦАМЭ «Поздравляю Монголию с успешной борьбой против COVID-19! Спасибо народу Монголии за то, что показал, как можно остановить распространение коронавирусной инфекции, объединившись и следуя рекомендациям», - написал он в своем Twitter-аккаунте.В Монголии официально зафиксировано 352 завозных и подтвержденных случаев заражения и ни одного летального исхода от COVID-подобной пневмонии. Из них 38 пациентов проходят сейчас лечение, у восьми человек болезнь протекает в тяжелой форме. В настоящее время 89 процентов от общего числа пациентов с коронавирусом вылечены.Напомним, что 2 ноября документальный фильм об опыте Монголии по борьбе с коронавирусом был официально представлен мировому сообществу через официальные сайты минздрава Монголии и ВОЗ.Фото: montsame.mn