В Улан-Удэ полицией разыскивается 15-летний Олег Цыренов

Подросток 29 октября ушел из дома по улице Подорожной в СНТ «Строитель» и пропал



В Улан-Удэ сотрудниками полиции разыскивается 15-летний Олег Цыренов, который 29 октября ушел из дома по улице Подорожной СНТ «Строитель», до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Приметы: азиатской внешности, рост 172 см., худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.



Был одет: шапка темно-синего цвета, черная куртка до колен с мехом, штаны спортивные и обувь черного цвета. При себе имела рюкзак темно-зеленого цвета.



При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 29-24-20, 23-53-22, 23-34-95, или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии

