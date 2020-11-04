В Бурятии Почетным гражданином республики стал журналист Леонид Синегрибов

Он выпускает в Улан-Удэ газету «Судьба» - единственное в мире периодическое издание, посвященное проблемам жертв нацизма



Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня, в День народного единства, присвоил звание Почетного гражданина Бурятии известному журналисту Леониду Синегрибову, который издает в Улан-Удэ уникальную газету «Судьба» - печатный орган Международного союза бывших малолетних узников фашизма, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Леонид Синегрибов внес значимый вклад в сохранение исторического наследия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Леонид Кириллович - активный член Бурятского Совета ветеранов, инициатор конкурсов 2015 -2020 годов «Послушайте ветерана», «Жила бы страна родная..», «Мы - наследники Победы», проекта книги «Бурятия на войне. Героические страницы нашей истории».



«Бурятия славится замечательными, неравнодушными к судьбе Отчизны людьми. Леонид Кириллович, Вы прошли удивительный трудовой путь, вся ваша жизнь - пример беззаветного служения родной земле. Благодаря вашим стараниям извлечены из забвения важные моменты истории Великой Отечественной войны. И память о наших героях-освободителях будет жить», - отметил Алексей Цыденов.



«Я - счастливейший человек, у меня есть мой родной дом - Бурятия и моя семья. Это лучшее, что дала мне жизнь. Пусть наши дети никогда не узнают ужасов режима оккупации, и в наших домах никогда не будет топтаться враг! Мира и добра вам! С великим праздником! Благодарю вас за такое признание», - обратился к землякам Леонид Кириллович.



Леонид Синегрибов родился 15 марта 1941 года в года в городе Дятьково Брянской области. Является бывшим несовершеннолетним узником фашистских концлагерей. Осенью 1941 года немцы оккупировали его родной город. Отец ушел в партизаны, а мать и 11-летний брат Валентин в 1942 году отправлены в Германию. В сентябре 1943 года в возрасте двух лет маленький Леня отправлен вместе с бабушкой эшелоном с другими женщинами и детьми в Германию. Находился в фашистском концлагере в городе Алитус (ныне - Литва), а бабушка отправлена на канатную фабрику в Австрии. Малолетний ребенок вскоре из концлагеря попал в семью Малевских - мирных жителей Алитуса. После окончания войны его разыскал родной отец и забрал с собой на родину.



После окончания школы Леонид Кириллович закончил факультет журналистики Ленинградского государственного госуниверситета. С 1969 года проживает в Улан-Удэ, куда был направлен по распределению. Пять лет работал в республиканской газете «Правда Бурятии», а затем много лет проработал редактором многотиражной газеты Улан-Удэнского мясокомбината «Трудовая вахта».



Леонид Кириллович с 2011 года возглавляет Общероссийскую общественную организацию Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей, продолжает издавать газету «Судьба», которую он сам основал в 1993 году. «Судьба» - единственное в мире периодическое издание, посвященное проблемам жертв нацизма, уже почти 30 лет выходит в свет в Бурятии, и распространяется в России, странах СНГ и Балтии, в Болгарии и в Израиле, имея более 200 общественных корпунктов по всему миру. Газета стала органом Международного союза бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ). Она издается на их пожертвования и благотворительные средства Главная тема газеты - защита интересов жертв фашизма. Другие материалы редакция не публикует принципиально. Подшивка «Судьбы» хранится в национальном мемориале Катастрофы (Холокоста) и героизма Яд ва-Шем в Иерусалиме. А в Национальном архиве Бурятии создан специальный фонд газеты. В нем собрано более 30 тысяч писем и сообщений жертв нацизма, адресованных в газету. МСБМУ объединяет около 500 тысяч человек по всему миру, а его российское отделение - 190 тысяч.



В 2018 году вышла его книга «Простите нас» с воспоминаниями узников фашистских концлагерей.



Фото: gazetasudba.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня, в День народного единства, присвоил звание Почетного гражданина Бурятии известному журналисту Леониду Синегрибову, который издает в Улан-Удэ уникальную газету «Судьба» - печатный орган Международного союза бывших малолетних узников фашизма, сообщили в пресс-службе правительства республики.Леонид Синегрибов внес значимый вклад в сохранение исторического наследия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Леонид Кириллович - активный член Бурятского Совета ветеранов, инициатор конкурсов 2015 -2020 годов «Послушайте ветерана», «Жила бы страна родная..», «Мы - наследники Победы», проекта книги «Бурятия на войне. Героические страницы нашей истории».«Бурятия славится замечательными, неравнодушными к судьбе Отчизны людьми. Леонид Кириллович, Вы прошли удивительный трудовой путь, вся ваша жизнь - пример беззаветного служения родной земле. Благодаря вашим стараниям извлечены из забвения важные моменты истории Великой Отечественной войны. И память о наших героях-освободителях будет жить», - отметил Алексей Цыденов.«Я - счастливейший человек, у меня есть мой родной дом - Бурятия и моя семья. Это лучшее, что дала мне жизнь. Пусть наши дети никогда не узнают ужасов режима оккупации, и в наших домах никогда не будет топтаться враг! Мира и добра вам! С великим праздником! Благодарю вас за такое признание», - обратился к землякам Леонид Кириллович.Леонид Синегрибов родился 15 марта 1941 года в года в городе Дятьково Брянской области. Является бывшим несовершеннолетним узником фашистских концлагерей. Осенью 1941 года немцы оккупировали его родной город. Отец ушел в партизаны, а мать и 11-летний брат Валентин в 1942 году отправлены в Германию. В сентябре 1943 года в возрасте двух лет маленький Леня отправлен вместе с бабушкой эшелоном с другими женщинами и детьми в Германию. Находился в фашистском концлагере в городе Алитус (ныне - Литва), а бабушка отправлена на канатную фабрику в Австрии. Малолетний ребенок вскоре из концлагеря попал в семью Малевских - мирных жителей Алитуса. После окончания войны его разыскал родной отец и забрал с собой на родину.После окончания школы Леонид Кириллович закончил факультет журналистики Ленинградского государственного госуниверситета. С 1969 года проживает в Улан-Удэ, куда был направлен по распределению. Пять лет работал в республиканской газете «Правда Бурятии», а затем много лет проработал редактором многотиражной газеты Улан-Удэнского мясокомбината «Трудовая вахта».Леонид Кириллович с 2011 года возглавляет Общероссийскую общественную организацию Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей, продолжает издавать газету «Судьба», которую он сам основал в 1993 году. «Судьба» - единственное в мире периодическое издание, посвященное проблемам жертв нацизма, уже почти 30 лет выходит в свет в Бурятии, и распространяется в России, странах СНГ и Балтии, в Болгарии и в Израиле, имея более 200 общественных корпунктов по всему миру. Газета стала органом Международного союза бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ). Она издается на их пожертвования и благотворительные средства Главная тема газеты - защита интересов жертв фашизма. Другие материалы редакция не публикует принципиально. Подшивка «Судьбы» хранится в национальном мемориале Катастрофы (Холокоста) и героизма Яд ва-Шем в Иерусалиме. А в Национальном архиве Бурятии создан специальный фонд газеты. В нем собрано более 30 тысяч писем и сообщений жертв нацизма, адресованных в газету. МСБМУ объединяет около 500 тысяч человек по всему миру, а его российское отделение - 190 тысяч.В 2018 году вышла его книга «Простите нас» с воспоминаниями узников фашистских концлагерей. «Номер один» подробно рассказывал о жизни и работе Леонида Синегрибова Фото: gazetasudba.ru