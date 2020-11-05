В Бурятии чиновники не дают жилье больной сироте

Девушка живет у родственников в районе, откуда ездит на лечение в Улан-Удэ





Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению уроженки села Хоринск о нарушении ее жилищных прав. Девушка является сиротой.

«Установлено, что заявительница не имеет жилья, проживает у родственников в Баргузинском районе и состоит на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении. Девушка страдает заболеванием, которое требует лечения в медицинских учреждениях Улан-Удэ», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор в интересах сироты подал иск к Минсоцзащиты Бурятии с требованием предоставить нуждающейся девушке жилое помещение в Улан-Удэ. Суд иск удовлетворил, решение еще не вступило в законную силу.Фото: pixabay.com