В Бурятии чиновники не дают жилье больной сироте

Девушка живет у родственников в районе, откуда ездит на лечение в Улан-Удэ
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению уроженки села Хоринск о нарушении ее жилищных прав. Девушка является сиротой.
«Установлено, что заявительница не имеет жилья, проживает у родственников в Баргузинском районе и состоит на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении. Девушка страдает заболеванием, которое требует лечения в медицинских учреждениях Улан-Удэ», сообщили в надзорном ведомстве.
Прокурор в интересах сироты подал иск к Минсоцзащиты Бурятии с требованием предоставить нуждающейся девушке жилое помещение в Улан-Удэ. Суд иск удовлетворил, решение еще не вступило в законную силу.
Фото: pixabay.com
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