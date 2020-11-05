В Бурятии снова девять летальных исходов от COVID-19

Более 500 тысяч жителей республики прошли тесты на коронавирус



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 12 743. Это на 234 случая больше, чем было в среду, 64% (8107) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. За минувшие сутки умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией девять человек (214 человек с начала пандемии), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 234 новых случаев коронавируса: 181 человек обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 5210 человек.



В стационарах получают лечение 2220 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 41), с том числе с осложненной внебольничной пневмонией – 1731. В отделениях реанимации находится 101 пациент (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 58 пациентов (из них старше 65 – 30), в том числе на неинвазивной ИВЛ - 19.



Амбулаторное лечение проходят 1973 пациента с COVID-19, наблюдается 9703 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2541 коек, занято – 2220, свободно - 321 койка. Занятость коечного фонда составляет 87,4%.



В обсерваторе находится десять человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 5035 человек, с нарастающим итогом – от 503 686 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.





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