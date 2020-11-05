В Бурятии до 31 декабря продлеваются субсидии на оплату ЖКУ

В бюджете республики на эту меру поддержки предусмотрено более 800 млн рублей



В Бурятии до 31 декабря 2020 года автоматически продлеваются субсидии на оплату ЖКУ. Эта адресная социальная помощь малообеспеченным предоставляется в соответствии с постановлением правительства РФ, сообщили в минсоцзащиты республики.



В Бурятии 32,8 тысячи семей, в том числе 18,1 тысячи одиноко проживающим пожилым гражданам предоставляется субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе на твердое топливо - для граждан, проживающих в домах с печным отоплением. За девять месяцев 2020 года финансирование из республиканского бюджета составило 678 миллионов рублей. Субсидия перечисляется в денежной форме на счета граждан в кредитных учреждениях или доставляется через почтовые отделения связи.



Обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются на шесть месяцев. Для продления выплаты на следующие полгода необходимо заново подавать заявление и документы, подтверждающие необходимость в субсидии. Из-за коронавируса ограничение в сроках было снято до 1 октября, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера будет действовать до 31 декабря. То есть, граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября по 31 декабря, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов.



Отметим, что всего на эту меру социальной поддержки в 2020 году предусмотрено 809,3 миллиона рублей из республиканского бюджета.



Фото: egov-buryatia.ru/minsoc

