В Монголии из-за C0VID-19 отменили европейский Новый год

Школьные зимние каникулы в стране продлены с 18 декабря до 1 февраля 2021 года



Кабинет министров Монголии на очередном заседании принял решение не проводить массовые мероприятия на Новый год, сообщает



«В мире началась вторая волна C0VID-19. Монголия по-прежнему находится под высоким риском заражения коронавирусом. Поэтому было решено запретить массовые мероприятия на Новый год, а горожане имеют право встретить Новый год в кругу семьи», - отметил вице-премьер Я.Содбаатар.



Также министр образования и науки Л.Цэдэвсурэн рассказала о том, что на заседании Кабмина было принято решение перенести школьные зимние каникулы с 21 на 18 декабря. Продлятся до 1 февраля 2021 года.







Фото: montsame.mn Кабинет министров Монголии на очередном заседании принял решение не проводить массовые мероприятия на Новый год, сообщает МОНЦАМЭ «В мире началась вторая волна C0VID-19. Монголия по-прежнему находится под высоким риском заражения коронавирусом. Поэтому было решено запретить массовые мероприятия на Новый год, а горожане имеют право встретить Новый год в кругу семьи», - отметил вице-премьер Я.Содбаатар.Также министр образования и науки Л.Цэдэвсурэн рассказала о том, что на заседании Кабмина было принято решение перенести школьные зимние каникулы с 21 на 18 декабря. Продлятся до 1 февраля 2021 года. Как сообщал «Номер один» , генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, д-р Тедрос Адханом Гебрейесус высоко оценил успех Монголии в борьбе с коронавирусной пандемией. В Монголии официально зафиксировано 352 завозных и подтвержденных случаев заражения и ни одного летального исхода от COVID-подобной пневмонии. Из них 38 пациентов проходят сейчас лечение, у восьми человек болезнь протекает в тяжелой форме. В настоящее время 89 процентов от общего числа пациентов с коронавирусом вылечены.Фото: montsame.mn