Хамбо-лама предложил Путину использовать буддийскую медицину в борьбе с ковидом

«Это альтернатива, которую мы готовы предложить», сказал Дамба Аюшеев





Президент России Владимир Путин в День народного единства по традиции побеседовал с представителями религиозных конфессий. В этом году встреча прошла в режиме видеоконференции.

«К вашему мнению, слову люди прислушиваются. И когда звучит ваша солидарная позиция, чёткая приверженность ценностям мира, добра и милосердия, – это имеет огромное значение», сказал Владимир Путин.





«Священнослужители, хочу это вновь подчеркнуть, трудятся, находятся непосредственно рядом с больными коронавирусной инфекцией и порой рискуют своей собственной жизнью, чтобы поддержать ближних. Есть, к сожалению, и трагические случаи – сами погибают, и делают это, исполняя свой пасторский долг, бескорыстно, именно бескорыстно, а не за деньги», заявил президент.





В своем вступительном слове президент отметил особую роль духовных лидеров России в гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, в предупреждении экстремизма и терроризма.Также, по его словам, представители всех религий вносят свой вклад в общую борьбу с распространением коронавирусной инфекции.Затем с ответным словом выступили представители религиозных конфессий. После патриарха Кирилла и председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина слово предоставили главе Буддийской традиционной сангхи России Хамбо-ламе Дамбе Аюшееву. Приводим текст его выступления полностью:«Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые руководители традиционных религий России! И дорогие соотечественники!День народного единства – один из молодых праздников нашей страны. К учреждению этого праздника многие из участвующих сегодня в этом необычном заседании имеют непосредственное отношение.В 2004 году Межрелигиозный совет России предложил ввести такой праздник, и вы, Владимир Владимирович, поддержали нашу инициативу.В отличие от другого большого значимого и любимого всеми праздника, Дня Победы, День народного единства символизирует не победу, а сплочение всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. День народного единства, который мы отмечаем уже в 16-й раз, является образцом того, что, только сплотясь, наш российский народ сможет преодолеть всё. Об этом свидетельствует наша история с её многочисленными примерами, к этому же выводу мы приходим и сейчас перед невидимой, но явной угрозой пандемии коронавирусной инфекции.Мы, буддисты, готовы внести свой посильный вклад в борьбу с эпидемией, тем более что подобное уже бывало в российской практике, когда тысячелетиями проверенная буддистская медицина помогала в борьбе с другой эпидемией – тифом.На этом фоне я хотел бы, Владимир Владимирович, поблагодарить вас, что я, находясь у себя в Иволгинском дацане, в своём тронном зале, где мы встречались с вами, имею возможность с вами разговаривать. Благодарю Федеральную службу охраны, что создали такие условия и проработали хорошо. Я себя чувствую достойным человеком России и могу общаться напрямую с вами, Владимир Владимирович.Поэтому наша задача, буддистов, особенно в такое тяжёлое время, конечно, помогать своим верующим, жителям нашего региона посильной помощью. Поэтому мы всегда готовы поддержать, особенно в борьбе с этой инфекционной болезнью, стараемся лечить своих верующих, священнослужителей, которые болели и болеют, нашими лекарствами, это возможность, альтернатива, которую мы готовы предложить. Я думаю, Владимир Владимирович, вы знаете об этом, и всегда мы вас готовы поддержать.А также хотелось бы в эти дни, когда наступает такой праздник единства, единения, сказать, что значимость государства, значимость президента, руководства России играют огромную роль. Поэтому хочу привести слова Будды. Когда Будда уходил из этой жизни в Паринирвану, ученики спросили: «Как же нам быть без Вас?» Будда ответил: «Будет государство, будет наша религия». Поэтому мы, буддисты, прекрасно понимаем, будет наша страна Россия сильна и крепка, и будет возможность нам исповедовать своё учение, буддизм, распространять его, готовить людей ко всему будущему – хорошему, плохому, – чтобы они прошли через это всё. Главное, чтобы мы жили в мире и понимали друг друга, воспринимали его таковым. И всё это ради того, чтобы в нашем российском обществе люди жили в мире, согласии, даже если где-то какое-то недопонимание есть, но это, я думаю, что ради своей страны, государства мы должны потерпеть и стараться всеми возможностями помогать нашим ближним и людям, которые живут у нас здесь.Поэтому я из Сибири, из самой дальней точки, пользуясь возможностью, это исторический для нас момент, что я, находясь здесь, у себя на родине, могу с Вами разговаривать. Это очень приятно. Я горд, что живу в такой сильной стране.Поэтому, Владимир Владимирович и дорогие наши друзья, я желаю вам здоровья, спокойствия, уверенности, что мы, буддисты, с вами, и мы будем поддерживать, как бы ситуация ни складывалась для России. Надеюсь, что болезни все эти, проблемы все эти пройдут и мы будем всегда вместе и победим все эти проблемы.Спасибо вам, Владимир Владимирович».Фото: kremlin.ru