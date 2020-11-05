В Бурятии объявлено штормовое предупреждение: снег и ветра

В республике 6 ноября и ночью 7 ноября ожидается резкое ухудшение погоды



В Бурятии, по данным синоптиков, 6 ноября и ночью 7 ноября ожидается ухудшение погоды: снег и усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает региональный главк МЧС.



По Прибайкалью сильные снегопады, ветер до 24 метров в секунду с понижением температуры воздуха на 8 и более градусов. На автодорогах снежные накаты, заносы, гололедица.



Главное управление МЧС России по Бурятии обращает внимание жителей и гостей республики на соблюдение мер безопасности, призывает и автовладельцев, и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.



Фото: 03.mchs.gov.ru

