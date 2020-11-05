В Бурятии упразднены пять карантинных зон по картофельной нематоде

Карантин действовал десять лет на площади более 6 тысяч гектаров



В Бурятии по результатам мониторинга и лабораторных исследований, проведенных специалистами Россельхознадзора, отменен карантинный фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде в селах Ара-Киреть, Хаян и Верхний Маргинтуй Бичурского района, также в селах Романовка и Ципикан Баунтовского района, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Очаг карантинного объекта – золотистой картофельной нематоды - ликвидирован в границах территорий поселений. В связи с этим упразднены карантинные фитосанитарные зоны на площади 6178 гектаров, существовавшие с 2010 года.



Территориальным управлением ведомства был составлен подробный план по ликвидации карантинной фитосанитарной зоны, исполнение которого регулярно проверялось госинспекторами с выездом на место, отбором и исследованием проб. В свою очередь землепользователями проведены все предписанные планом мероприятия: возделывание не поражаемых нематодой культур и внесение органических удобрений, уничтожение сорной растительности и сжигание ботвы с зараженного участка. Эти меры позволили очистить зараженную почву от карантинных объектов.



Золотистая картофельная нематода (лат. Globodera rostochiensis) — узкоспециализированный вид нематод, который паразитирует на корнях картофеля и томатов, поражает другие растения из семейства паслёновых.

Развитие картофельной нематоды происходит в корнях растения-хозяина. Больные растения образуют слабые стебли, которые преждевременно желтеют. Клубней образуется мало, они мелкие, а иногда совсем отсутствуют. Картофельная нематода особенно значительный ущерб наносит на приусадебных участках и на полях с сокращённым севооборотом, где картофель выращивается бессменно или возвращается на прежнее место на второй-третий год. Потери урожая могут составлять 30—80 %. Кроме прямых потерь, есть потери, обусловленные запретом или ограничением перевозки продукции из зон заражения, поскольку картофельная нематода является объектом внешнего и внутреннего карантина.



Фото: rsnadzor21.rchuv.ru

