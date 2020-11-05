У-УАЗ занял третье место на всероссийском конкурсе «Экспортер года»

Торжественное награждение победителей состоится 9 декабря в рамках форума «Сделано в России»





Улан-Удэнский авиационный завод занял третье место на всероссийском конкурсе «Экспортер года», войдя в число его 13 победителей, которых определила конкурсная комиссия, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Доля завода в общем объеме промышленного производства Бурятии достигает 30-40%. Завод осуществляет экспортные поставки в Казахстан, Бангладеш, Китай и Камбоджу.



«В этом году подавляющее большинство зарубежных рынков закрылось, на многих крупных рынках наблюдается спад. Те, кто принял вызов и смог выстоять, несмотря на сложности увеличить объем продаж – настоящие герои. Правительству особенно важно поддерживать бизнес в целом и экспортно-ориентированные компании в частности. За период с 2021 до 2024 года предполагается только из федерального бюджета направить на поддержку экспорта беспрецедентную сумму – 650 млрд рублей», – отметил председатель конкурсной комиссии, первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов.



В этом году на конкурс было подано рекордное число заявок – свыше 1700. Победителями окружных этапов стали 85 компаний, среди которых в результате голосования выбрали 13 победителей в 12 номинациях (в одной из номинаций две компании разделили первое место).



Торжественное награждение победителей конкурса «Экспортер года» состоится 9 декабря в рамках форума «Сделано в России».



В этом году в рамках проведения всероссийского конкурса «Экспортер года» усовершенствованы принципы прозрачности и открытости. Выбор номинантов основан на двух перекрестных подходах: электронное автоматическое ранжирование с использованием искусственного интеллекта, а также экспертиза членов единой окружной конкурсной комиссии. Среди ключевых критериев: оценка экспортной деятельности, оценка международного продвижения и уровень экспортной активности.



Для обеспечения открытости конкурсных процедур экспертный отбор единой окружной конкурсной комиссии проходил в прямом эфире с участием руководства региональных Центров поддержки экспорта и отраслевых министерств из 82 регионов страны в рамках выстроенной региональной экспортной сети поддержки.



Фото: egov-buryatia.ru



