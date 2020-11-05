В Бурятии задержана 20-летняя угонщица

Она тайно забрала иномарку из гаража 62-летнего приятеля ее мамы, но пьяная съехала в кювет







В Бурятии в отдел полиции по Прибайкальскому району поступило заявление от 62-летнего жителя села Батурино об угоне его автомобиля. Он рассказал, что ночью в компании друзей и соседей распивал спиртное, а утром не обнаружил в гараже свою машину, сообщили в республиканском МВД.



Вместе с иномаркой дома не оказалось 20-летней дочери его гостьи, приехавшей из другого села. В результате оперативно-розыскных мероприятий автомашина найдена неподалеку от села Кика вместе с пропавшей девушкой. Как выяснилось, нетрезвая гражданка во время застолья просила хозяина дома дать ей авто покататься, но он отказал. Тогда девушка тайком забрала ключи от иномарки (видела, куда владелец их положил) и угнала из незапертого гаража автомобиль.



За руль она села, не имея прав, а на обратной дороге, не справившись с управлением, совершила съезд в кювет. Машина получила механические повреждения, водитель не пострадала.

Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим соответствующего права управления. Судом в отношении злоумышленницы вынесено решение об административном аресте сроком на 10 суток.



Фото: baikalfinans.com

