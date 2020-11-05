В Бурятии пройдут семинары о доступности профобразования для детей-сирот

Эксперты расскажут об образовательных возможностях и проведут мастер-классы





Семинар-дискуссия «Дети всей страны» о доступности среднего профессионального и высшего образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проходит в Бурятии с 5 по 7 ноября.

Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, для участия в нем в Улан-Удэ приехали более 30 российских экспертов. Они расскажут об образовательных возможностях в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, поделятся региональными практиками, проведут мастер-классы.Организаторами семинара являются Бурятская сельскохозяйственная академия и Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны».- Проведение семинара-дискуссии было инициировано в начале октября во время визита в республику руководителя Всероссийского Содружества выпускников детских домов «Дети всей страны» Альберта Сарбалаева. Ключевые моменты предстоящего мероприятия рассматривались совместно с Министерством образования РБ, Уполномоченным по правам ребёнка в Бурятии Натальей Ганькиной, представителями местных вузов республики и другими профильными специалистами, - отметили в пресс-службе Министерства социальной защиты населения РБ.В работе семинара также принимают участие спикеры из разных регионов России, среди которых представители высших и средних профессиональных образовательных учреждений; руководители благотворительных фондов, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и руководители постинтернатных служб сопровождения; представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, следственного комитета РФ.В повестку включены такие темы, как «Анализ существующих механизмов господдержки детей-сирот в сфере высшего и среднего профобразования», «Особенности социальной адаптации детей-сирот в условиях обучения в средне-профессиональных и высших учебных заведениях», «Высшее и средне-профессиональное образование, как один из факторов успешной социализации детей-сирот», «Региональные практики по трудоустройству детей-сирот» и другие.Одной из главных целей проведения семинара является совместная координация усилий НКО, организаций высшего и среднего образования, представителей бизнес-сообществ и сотрудников детских домов по осуществлению ранней подготовки выпускников детских домов к выбору профессии, определению профессии и поступлению в высшие или средние специальные образовательные учреждения.Следить за ходом рабочей программы можно в режиме онлайн. Организаторы семинара проведут трансляции всех дискуссий в социальной сети «ВКонтакте» в официальных группах БГСХА и Содружества выпускников детских домов «Дети всей страны», а также на Youtube-канале БГСХА.Мероприятие реализуется в рамках гранта Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди учебных заведений высшего профессионального образования при поддержке правительства Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии